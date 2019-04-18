«Челси» – «Славия»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч «Челси» – «Славия» в рамках 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Игра состоится 18 апреля и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: «Челси» победит и не пропустит за 2.10.



«Челси» в первом матче в гостях с минимальным счётом обыграл «Славию» (1:0), и я думаю, что в ответной игре вряд ли что-то изменится и мы увидим неожиданный результат. «Славия» уже преподнесла одну сенсацию, выбив из турнира «Севилью», но мне кажется, что «Челси» своего не упустит и для «Славии» после этого матча должен закончиться еврокубковый сезон. Англичане дома играют хорошо.



Есть сомнения, что «Славия» сумеет отличиться в предстоящем матче. Не думаю, что это произойдёт, так как «Челси» очень хорошо играет в обороне в матчах Лиги Европы и не пропускает. В этих матчах может случиться что угодно, но я уверен, что «Челси» не упустит своего преимущества, и я не думаю, что ему выгодно пропускать.



«Челси» – один из главных претендентов на победу в Лиге Европы, он давно без титулов, а также в случае победы в этом турнире он выполнит задачу по проходу в Лигу чемпионов на следующий сезон», — сказал Непомнящий.