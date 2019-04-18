«Валенсия» – «Вильярреал»: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Валенсия» — «Вильярреал». Встреча пройдёт сегодня, 18 апреля, на стадионе «Месталья».



Ставка: победа «Валенсии» как минимум в два мяча за 3.10.



«После первой игры в Вильярреале исход противостояния практически ясен – забить «Валенсии» три мяча в гостях невероятно тяжело.



Думаю, что «Вильярреал» смирится с тем, что задача практически невыполнима. У этой команды очень сложный сезон, и сейчас её первый приоритет – изо всех сил бороться за выживание в Примере.



Для «Валенсии», наоборот, сезон складывается очень удачно. Есть шанс на четвёртое место в чемпионате, есть шанс в Лиге Европы, есть шанс и в Кубке Испании – там она дошла до финала. Команда Марселино сейчас на ходу и в этой встрече должна лишь ещё раз показать своё полное превосходство над соперником.



Ставлю на уверенную победу хозяев в два мяча и больше», — сказал Гратакос.