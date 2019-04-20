«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор, специалист по английскому футболу Александр Елагин дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».



Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.



«Эта встреча станет третьей очной игрой команд за последние 11 дней. Сначала было двухматчевое противостояние в Лиге чемпионов, а теперь соперники сразятся в рамках очередного тура английской Премьер-лиги.



Оставим за скобками баталии в Лиге чемпионов, потому что АПЛ — это уже совсем другая история и другой турнир. Напомню, что в матче первого круга лондонцы на своём поле уступили «горожанам» со счётом 0:1. У «Тоттенхэма» есть большие проблемы с травмированными футболистами. Не сможет помочь команде ударный форвард Гарри Кейн. К тому же не совсем ясно, успеет ли восстановиться Эрик Ламела.



Когда команды встречаются так часто, что остаётся всего два варианта для прогноза. Либо матч получится скучным, либо соперники нас порадуют обилием забитых голов. Мне кажется, что второй вариант более вероятен. У «Манчестер Сити» просто фантастическая атакующая линия, а у «Тоттенхэма» есть классные игроки в нападении и без Кейна. Поэтому жду яркую игру и ставлю на тотал больше 3,5», — сказал Елагин.