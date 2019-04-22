«Челси» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на матч 35-го тура АПЛ

Комментатор «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский дал прогноз на матч «Челси» — «Бёрнли» в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 22 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Челси» как минимум в 2 мяча за 1.80.



«Челси» выдал очень странный матч против «Славии» — ведя со счётом 4:1, «аристократы» умудрились пропустить дважды, и мы видели, какая была нервная концовка. Но всё-таки самое главное, что команда Сарии отправилась в полуфинал Лиги Европы.



«Бёрнли» играть уже незачем. Важнейшая победа была одержана «бордовыми» в прошлые выходные над «Кардиффом». «Бёрнли» может спокойно себя чувствовать, удалившись от зоны вылета. Поэтому, учитывая мотивацию команд, а также плохую форму «бордовых» в матчах с топ-6, я бы в данном случае остановился на варианте победа «Челси» с форой (-1,5)», — сказал Казанский.



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