«Наполи» — «Аталанта»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 35-го тура итальянской серии А «Наполи» — «Аталанта».



Ставка: меньше 3 голов в матче за 2.26.



«Что-то у Анчеллотти пошло не так. «Наполи» закончил сезон. В отличие от «Аталанты», которая продолжает претендовать на Лигу чемпионов. «Наполи» очень плохо играл с «Арсеналом», причем оба матча, и это не подается никакому объяснению. Отсутствие зрителей на трибунах в матче Лиги Европы говорят о и том, что для болельщиков, похоже, сезон тоже закончен. Рискну предположить, что в этом матче очки возьмет команда, которой они нужнее, тем более, «Аталанта» проводит очень хороший чемпионат и мало пропускает. Очевидно, она приедет с задачей не пропустить, а так как два последних матча она закончила 0:0, логично сделать вывод о том, что много голов в этом матче быть не должно», — сказал Черданцев.