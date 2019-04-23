Клиент БК «Фонбет» выиграл более 22 млн в Суперэкспрессе

В 164-м розыгрыше Суперэкспресса БК «Фонбет» Суперприз достиг 19 518 095 рублей.



В розыгрыш включили матчи пяти ведущих европейских чемпионатов и два поединка с участием лидеров чемпионата РПЛ. Одному из участников Суперэкспресса удалось угадать все 15 результатов. Он оформил 7 купонов по 50 рублей каждый. 6 его вариантов не попали ни в одну из призовых категорий, зато седьмой оказался суперудачным. Здесь игрок смог точно предсказать все 15 результатов.



Судьба Суперприза висела на волоске до последних секунд. В матче «Краснодара» и «Зенита» игрок взял победу «Зенита», но на 90-й минуте «Краснодар» сравнял счёт. Однако Артём Дзюба уже на 5-й минуте компенсированного времени точным ударом головой принёс не только важную победу «Зениту», но и Суперприз удачливому участнику. Его выигрыш с участием всех призовых категорий составил 22 млн 730 тыс. 189 рублей.



Принять участие в розыгрыше Суперэкспресса и побороться за следующий Суперприз можно на сайте БК «Фонбет».