«Милан» – «Лацио»: прогноз Александра Григоряна на матч Кубка Италии

Главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2018/19 «Милан» — «Лацио».



Ставка: победа «Милана» и обе забьют за 5.25.



«Думаю, что в этом матче не стоит анализировать прошлый тур, когда «Лацио» совершенно удивительным образом потерпел довольно унизительное поражение. Нужно понимать, что Кубок есть Кубок и здесь команды достаточно раскрепощены, отмобилизованы.



Я совершенно однозначно в этой паре преимущество отдаю «Милану» и понимаю, что у «Лацио» будут всё равно возможности забить мяч. Игра будет открытая, «Милан» не будет играть, как в чемпионате. Достаточно открытая игра, поэтому обе команды забьют, при этом выиграет «Милан», — сказал Григорян.