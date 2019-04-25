«Хетафе» – «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Хетафе» – «Реал Мадрид». Встреча пройдёт сегодня, 25 апреля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».



Ставка: победа «Реала» как минимум в 2 мяча за 3.85.



«Матчи против «Реала» всегда особенно важны для болельщиков «Хетафе», но в этот раз ставки ещё выше. Обычно эти команды перед дерби находятся на разных полюсах таблицы, а сейчас они совсем рядом – на третьем и четвёртом местах.



«Хетафе» мечтает удержаться в зоне Лиги чемпионов, но для этого нужно одолеть своего вечного соперника-раздражителя. Это была бы красивая история, но я думаю, что этого всё же не произойдёт.



Мадрид в последних матчах набрал ход – уверенная победа над «Атлетиком» из Бильбао в выходные (3:0) тому подтверждение. Да и не надо недооценивать мотивацию команды. Да, сезон был крайне неудачный, и на чемпионство «Реал» уже не претендует, но пока у него есть шанс обогнать в таблице соседей из «Атлетико», клуб будет к этому стремиться.



Фантастическую форму набрал Бензема, который забивает практически в каждом гостевом матче, а в прошлом туре оформил хет-трик. Поставлю на победу гостей, причём уверенную – с разницей как минимум в два гола», — сказал Гратакос.