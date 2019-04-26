«Ливерпуль» — «Хаддерсфилд»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Ливерпуль» — «Хаддерсфилд».



Ставка: точный счёт 4:0 за 6.00.



«Первая команда Англии играет против 20-й, у одной серия из побед, у другой серия из поражений. Ну и качество игры, и статистика, и все остальное — всё говорит в пользу «Ливерпуля».



Здесь очень невысокие коэффициенты. Ну, можно сыграть на то, что будет забито более 2,5 гола. Это принесёт вам совсем немного денег, но это верная ставка. Выигрыш «Ливерпуля», выигрыш каждого из таймов тоже вас особенно не озолотят.



Надо играть на то, что «Хаддерсфилд» не забьёт. Но лакомый кусок – это игра на точный счёт. Я попробую поставить на 4:0, такие счета бывают где угодно, и в том числе в Англии, не очень часто. Но эта ставка может оказаться очень привлекательной. Я думаю, что «Ливерпулю» забить «Хаддерсфилду» четыре мяча под силу», — сказал Казаков.