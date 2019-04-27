«Тоттенхэм» — «Вест Хэм Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 27 апреля, начало — в 14:30 мск.



Ставка: «Тоттенхэм Хотспур» победит всухую за 2.70



«У «шпор» уже четыре победы подряд с момента переезда на новый стадион «Тоттенхэм Хотспур», и им еще ни разу не доводилось пропускать на этой арене. «Вест Хэм» показал себя в потрясающей игре с «Лестером» в минувшие выходные, но они продолжают пропускать голы пачками.

Потому чувствую, что хозяева получат еще три ценных очка в гонке за место в Лиге чемпионов. Не уверен, что «Вест Хэм» останется без голов, но больно уж хорош коэффициент».