Андрей Орловский — Августо Сакаи: прогноз Романа Мазурова на бой UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Андрей Орловский – Августо Сакаи, который состоится 28 апреля.



Ставка: победа Орловского за 2.25



«Череда поражений Андрея навевает скепсис у большинства поклонников ММА. Десять боёв – и только две победы. Причем проигрывал Орловский и решением, и нокаутом, и сабмишеном. В общем, испытал разное. Но именно этот опыт и должен стать главным оружием в бою против Сакаи. Орловский хорошенько поработал над защитой, и, чтобы ее вскрыть, одного задора и азарта явно недостаточно. Андрей стал более аккуратным, не лезет на рожон, ведет бой умно.



Букмекеры в него, тем не менее, не верят, но и легкой мишенью Андрей точно не будет. В последних шести поединках он проиграл решением (с каждым из которых можно поспорить), поэтому разговоры о его плохой физической форме и «хрустальной челюсти» как-то поутихли. Будьте уверены, к бою он готов, к тому же сделал операцию на нос, и, по его словам, ему теперь стало сильно легче дышать. Поэтому у кого из соперников останется больше сил на концовку – это еще бабка надвое сказала.



Августо на двенадцать лет моложе оппонента, и это одно из его главных преимуществ. Парень большой и тяжелый, но очень медленный. Что касается панча, то в прошлом поединке он нанес Шерману 162 (!) акцентированных удара в голову, но нокаутировать не смог. Из достоинств – он много бьет и хорошо держит удар. Плюс выносливый.



Бой вряд ли закончится быстро. Орловский на опыте в рубку не пойдет, к тому же панча у него уже, похоже, нет, а у соперника – еще нет. Последний раз досрочно Андрей побеждал четыре года назад! Но если он не пропустит случайный удар, то имеет все шансы «переплясать» оппонента и выиграть по очкам, так как значительно его быстрее. И, мы считаем, опыт ему в этом поможет».