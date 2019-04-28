«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Шмурнова на матч АПЛ

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Сити».



Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.95



«Если положить руку на средце, то очень хотелось бы чемпионства «Ливерпуля». Мерсисайдцы очень давно не были чемпионами Англии, а их потенциальная победа могла бы добавить в мировой футбол дополнительные эмоции и краски. Вспомните победу в английской Премьер-лиге «Лестера». Как за ними следил и переживал весь мир!



Однако «Манчестер Сити» заслужил победу в АПЛ точно не меньше «Ливерпуля». Футбольное искусство, которое создает Пеп Гвардиола, достойно уважения и заслуженного титула. Пока «горожане» опережают мерсисайдцев в этой заочной чемпионской гонке. Не думаю, что «Манчестер Сити» может оступиться в матче очередного тура со скромным «Бёрнли».



Несмотря на всё преимущество гостей в классе, не думаю, что они смогут победить с большим разрывом в счете. «Горожане» постараются добыть победу малой кровью и будут брать своё через тотальное владение мячом. Поэтому ставлю на «тотал меньше 2,5». Едва ли голов будет забито много».