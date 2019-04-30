«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Дениса Казанского на полуфинал Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся 30 апреля в 22:00 мск.



Ставка: как минимум 4 гола за 3.10.



«Неожиданная пара в полуфинале Лиги чемпионов. «Аякс» проигрывает или играет вничью домашние матчи, зато побеждает на выезде, и причём каких соперников! Это всё выглядит дико круто.



111 мячей забили подопечные Эрика тен Хага в своём внутреннем чемпионате, а в Лиге чемпионов 19 голов в 10 матчах! Поэтому я думаю, что нам стоит ожидать результативной игры, учитывая, как действует «Тоттенхэм» с топами на своём поле – ни одного сухого матча.



У «шпор» не будет Сона и Кейна, но в любом случае это домашняя игра, которая заставит коллектив Почеттино бежать вперёд. Всё-таки это не «Манчестер Сити», поэтому мне представляется, что «Тоттенхэм» не будет играть с таким пиететом. В общем, я бы сыграл здесь ТБ 3,5», — сказал Казанский.