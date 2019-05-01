«Барселона» — «Ливерпуль»: котировки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль». Встреча начнётся 1 мая в 22:00 мск.



По прогнозам букмекеров, шансы хозяев выше. Поставить на победу испанского клуба можно с коэффициентом 1.90. Это соответствует вероятности 51%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 4.20 (23%). На ничейный исход букмекер дает коэффициент 3.80 (26%).



Поставить на выход каталонцев в финал можно за 1.70. Сделать ставку на выход в решающий раунд команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 2.10.



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 мяча, можно с коэффициентом 1.70. За 2,15 можно сделать ставку на то, что будет меньше 3 мячей.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счет встречи — 1:1 (коэффициент 7.00).



Ответный матч состоится 7 мая в Ливерпуле.