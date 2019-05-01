«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/2 финала ЛЧ

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Ливерпуль». Встреча начнётся в 22:00 мск 1 мая.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 4.10.



«Ставлю на «Ливерпуль»! Испанцы же будут праздновать сейчас: они выиграли чемпионат. И боюсь, что это скажется. К тому же мерсисайдцы сыграли на день раньше каталонцев, а потому они имели на день подготовки больше. Это тоже имеет значение. Хотя у «Барселоны» была ротация, Месси вышел не на весь матч, Бускетс.



А что касается «Ливерпуля», будет очень хорошая возможность для быстрых контратак, но для этого нужно все-таки заставить ошибаться в середине поля. Ну и стандартные положения в пользу англичан. Скорости в атаке мерсисайдцев будут дискомфортны для «Барселоны». Думаю, разница между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» окажется для каталонцев существенной. Здесь и оборона, и контратака посильнее. Ставлю на победу «Ливерпуля», — сказал Бышовец.

