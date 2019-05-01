«Ренн» — «Монако»: эксперты оценили шансы команд в матче 34-го тура Лиги 1

Букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Монако». Встреча начнётся в 20:00 мск сегодня, 1 мая.



По оценке экспертов, команда Александра Головина — фаворит матча. Поставить на выигрыш монегасков можно за 2.05. Это примерно 46% вероятности. Сделать ставку на новоиспеченного победителя Кубка Франции можно за 3.45 (28%). На ничейный исход предлагают коэффициент 3.70 (26%).



Вероятность того, что команды забьют как минимум 3 мяча, аналитики оценили коэффициентом 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что забьют меньше 3 голов. Поставить на то, что отличиться смогут обе команды, можно за 1.75.



По оценке букмекеров, наиболее вероятный счёт матча, — ничья 1:1 (коэффициент 7.00).



«Ренн» идёт на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. У «Монако» 32 очка и 17-я строчка.