«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Анатолия Бышовца на Лигу Европы

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Арсенал» — «Валенсия». Встреча в Англии начнётся сегодня, 2 мая, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Арсенала» за 2.00.



«Нет Черышева, поэтому «Валенсия», конечно, проиграет. Главный игрок Примеры, бомбардир, затмивший Дзюбу, и травмирован – без него никак. Поэтому ставлю на «Арсенал». Эмери – испанец, будет играть против испанской команды, которую, ко всему прочему, ранее тренировал. Он раскусит «Валенсию» и дома, конечно, выиграет», — сказал Бышовец.



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