«Майнц» — «РБ Лейпциг»: прогноз «Чемпионата» на матч 32-го тура Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» — «РБ Лейпциг». Встреча начнётся в 21:30 мск сегодня, 3 мая.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.78.



«Поскольку терять соперникам нечего, ждём открытого футбола. Никакого смысла закрываться нет, а сыграть в своё удовольствие на радость болельщикам всегда приятно. Если с реализацией всё будет в порядке, три-четыре гола мы наверняка увидим. ТБ 3 мяча за 1.89, ИТБ 2 мяча РБЛ за 2.15 — вполне рабочие варианты. «Лейпциг» забивает не меньше двух голов в пяти встречах подряд.



«Быки» сильнее по подбору игроков, лучше реализуют моменты, хороши на выезде и имеют хоть какую-то мотивацию. Для П2 за 1.78 этого вполне достаточно, а вот П2 с форой "-1" за 2.30 — строго по вкусу. «Майнц» редко проигрывает дома без боя.



Если вы любите комбинированные варианты с неплохими коэффициентами, подумайте о П2 + ТБ 2,5 мяча за 2.38 или даже П2 + ТБ 3,5 мяча за 3.78. Лейпциг явно поймал волну и находится сейчас в фантастической форме».