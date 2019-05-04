«Эспаньол» — «Атлетико»: котировки на матч 36-го тура Примеры

В матче 36-го тура испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Атлетико». Встреча состоится сегодня, 4 мая, начало — в 17:15 мск.



Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.15. Это соответствует вероятности 55%. Шансы хозяев выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.65 (25%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.20 (30%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.30. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.62. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.95. За 1.75 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.00).



«Атлетико» занимает 2-е место, набрав 74 очка. «Эспаньол» (44) — на 10-м месте в турнирной таблице.