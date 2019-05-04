«Сельта» — «Барселона»: эксперты назвали фаворита матча 36-го тура Примеры

В матче 36-го тура испнаской Примеры сыграют «Сельта» и «Барселона». Встреча состоится сегодня, 4 мая, начало — в 21:45 мск.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.07. Это соответствует вероятности 46%. Шансы каталонцев выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.30 (29%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.80 (25%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.70. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.15. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.60. За 2.20 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 7.00).



«Барселона» уже обеспечила себе чемпионство, набрав 83 очка. «Сельта» (37) — на 15-м месте в турнирной таблице.