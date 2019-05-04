Эл Яквинта – Дональд Серроне: прогноз Романа Мазурова на бой UFC Fight Night 151

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой ММА UFC Fight Night 151 Эл Яквинта (США) – Дональд Серроне (США), который состоится 5 мая.



Ставка: Эл Яквинта победит за 1.85.



«Эл Яквинта проиграл Хабибу Нурмагомедову, но провёл пять раундов и очень достойно дрался. А затем вышел против Кевина Ли, просто изнасиловал его и одержал победу. Кстати, неожиданную для многих. Яквинта наглядно показал всем, что он топовый спортсмен.



Дональд Серроне в последнем поединке блистательно нокаутировал Александра Эрнандеса и показал, что, несмотря на то что ему уже 146 лет и выступает ещё с мезозойского периода, он по-прежнему красавчик. И, попивая пенное у себя на ранчо под присмотром любимой бабушки, Серроне готовится к предстоящему бою.



Очень интересно, как пройдёт поединок. Разумеется, Серроне будет пытать счастье в стойке, как базовый ударник и великолепный кикбоксер. Он будет стараться перестучать оппонента. А вот Яквинте придётся как-то с этим жить и мириться. Думается, Эл Яквинта, который сейчас на ходу, моложе и метит в самые чемпионы, будет фаворитом в этом бою и в итоге одержит победу».