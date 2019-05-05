«Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор Алексанр Елагин дал прогноз и сделал ставку на матч 37-го тура АПЛ «Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют за 2.00.



«В 37-м туре Английской премьер-лиги “Хаддерсфилд” проведет последний домашний матч в текущем сезоне. Напомним, “терьеры” уже давно потеряли шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе и следующий сезон проведут в Чемпионшипе. Однако не думаю, что хозяева поля не будут бороться в уже ничего не решающего для себя матче. Они должны порадовать болельщиков в заключительной домашней встрече сезона.



“Манчестер Юнайтед” очень нужны очки. В прошлом туре манкунианцы разошлись миром с “Челси”. Та ничья абсолютно точно сыграла на руку лондонцам, но никак ни манкунианцам. Команда Оле-Гуннара Сульшера продолжает борьбу за четвертое место в турнирной таблице, которое дает право выступления в Лиге чемпионов. Однако ситуация у “красных дьяволов” очень сложная, ведь вперед уже прошли лондонские “Тоттенхэм”, “Челси” и “Арсенал”.



Конечно, “Хаддерсфилд” выглядит явным аутсайдером и давненько не выигрывал, но я уверен, что в последнем матче при своих трибунах “терьеры” обязательно должны забить. Гостям же крайне необходимы очки, и они будут играть только на победу. Исходя из этого ставлю на обе забьют», — сказал Елагин.