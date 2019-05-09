«Челси» — «Айнтрахт»: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Лиги Европы

9 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Челси» и «Айнтрахт». Матч начнётся в 22:00 мск.



Поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 1.43. Это соответствует вероятности 66%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 7.00 (14%). На ничейный исход букмекер дает коэффициент 4.80 (20%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.65. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.23. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.83. За 1.87 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа хозяев поля со счётом 2:0 (коэффициент 7.50).



В первом матче команды сыграли вничью 1:1.

«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз: Йович с партнёрами забьёт на «Стэмфорд Бридж» Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своём поле.