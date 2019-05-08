«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз: Йович с партнёрами забьёт на «Стэмфорд Бридж»

9 мая в ответном матче полуфинала Лиги Европы «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» сыграет с «Айнтрахтом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу английского клуба предлагаются с коэффициентом 1.37.

«Челси» — «Айнтрахт Ф» (09.05.2019)

Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своем поле (шесть побед и две ничьи в восьми поединках), а неделю назад довели беспроигрышную серию в Лиге Европы до рекордных 16 матчей. Разумеется, англичане идут явными фаворитами пары, на их проход дают скромные 1.20.

«Челси» в минувшие выходные избавился от основной головной боли: синие разгромили «Уотфорд» (3:0) и благодаря очередным осечкам конкурентов гарантировал себе место в топ-4. А вот «Айнтрахт» в тот же день проглотил шесть мячей от «Байера» за один тайм. Четвёртую строчку в Бундеслиге сохранить удалось, зато права на ошибку больше не осталось.

«Орлам» критически не хватает длины «скамейки»: лидеры не могут играть каждые трое суток и нуждаются в отдыхе, а возможности заменить их без резкой потери качества невозможно. Потому Луке Йовичу пришлось выходить на замену ещё в первом тайме, чтобы попытаться помочь команде сохранить лицо.

В связи с острой необходимостью удержать место в топ-4 Адольф Хюттер вполне может преподнести несколько сюрпризов при определении состава. Именно поэтому мы не будем брать проход «Айнтрахта» за 5.00. Коэффициент великолепный, а немецкий клуб имеет пусть скромные, но вполне осязаемые шансы на итоговый успех. И всё же пройдём мимо.

Вместе с тем сдаваться раньше времени и бросать все силы на внутреннее первенство гости вряд ли станут. Дело в том, что в 34-м туре им предстоит поездка в Мюнхен. Если «РБ Лейпциг» не позволит «Баварии» досрочно стать чемпионом и сохранит интригу, мотивированный гранд наверняка устроит «орлам» мощную взбучку.

Тогда попасть в Лигу чемпионов удастся только через еврокубки. Соответственно, исходим из того, что все лидеры сыграют с первых минут, в худшем случае немцы произведут 2-3 изменения в составе на позициях с наличием сопоставимых по классу игроков. Не дать бой после 1:1 было бы по меньшей мере странно. «Айнтрахт» не так пресыщен еврокубками, чтобы делить турниры на более и менее важные.

В первой встрече «Челси» приятно удивил, а дебют второго тайма и вовсе стал одним из лучших отрезков за весь сезон при Маурицио Сарри. Синие выглядели лучше и явно были ближе к успеху, но отсутствие концентрации никуда не делось. Из-за этого немецкий клуб вполне мог вырвать победу при не лучшей игре.

Так пришёл первый гол — лондонцы потеряли мяч в центре поля, «орлы» моментально провели контратаку, а Йович исполнил как надо. Был ещё и момент на 88-й минуте, когда Канте допустил потерю у своей штрафной и гостей спас только Давид Луис, заблокировавший удар с убойной позиции в полупустые ворота.

Команды вряд ли станут форсировать события. «Челси» устраивает ничья, а «Айнтрахт» должен понимать, что рано или поздно получит свои 2-3 момента при такой склонности оппонента к обрезам. «Гол в первые 23 минуты — нет» за 1.97 смотрится здорово.

Второй вариант — гол «Айнтрахта» за 1.70. Франкфуртский клуб забивал в последних 14 гостевых матчах в еврокубках, а «Челси» без получившего травму Канте будет более уязвим к резким контратакам, которые у гостей поставлены на поток. Шансы синих выйти в следующий раунд заметно выше, но едва ли обойдётся без проблем. П2 с форой "+1,5" за 1.85 — тоже неплохо.

Ставки на матч «Челси» — «Айнтрахт Ф»

Команды вряд ли станут форсировать события. «Челси» устраивает ничья, а «Айнтрахт» должен понимать, что рано или поздно получит свои 2-3 момента при такой склонности синих к обрезам. «Гол в первые 23 минуты — нет» за 1.97 смотрится здорово.

Ставка №1: гол в первые 23 минуты — нет за 1.97.

Ставка №2: гол «Айнтрахта» за 1.70.

Ставка №3: победа «Айнтрахта» с форой "+1,5" за 1.85.

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