«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Анатолия Бышовца на ответный матч Лиги чемпионов

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: победа «Аякса» за 2.15.



«У-у-у, «Тоттенхэм» напоминает мне человека, идущего по пустыне и не верящего, что дойдёт до оазиса. По-моему, потеряна какая-то уверенность. Есть надежда на Сона, но сбываются ли сны?



Я тут, кстати, написал афоризм об оазисе, послушайте. Иллюзия о жизненном оазисе – это мечта, находящаяся от действительности так далеко, что даже в телескоп не разглядеть, и так близко, что даже в микроскоп не разглядеть.



Поставлю на победу «Аякса» и в ответном матче. Я тут смотрел финал Кубка Голландии, так амстердамцы там «Виллем II» разгромили 4:0. Они в прекрасной форме, выбили из Лиги чемпионов уже соперников и посильнее «Тоттенхэма», — сказал Бышовец.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.