Букмекер подарит футболки поставившим на счёт в матче «Ливерпуль» — «Барселона»

«Ливерпуль» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов разгромил «Барселону» со счётом 4:0, уступив в первом матче со счётом 0:3.

Подопечным Юргена Клоппа удалось стать третьей командой в истории главного клубного турнира Европы, которой удалось совершить камбэк после поражения в первом полуфинальном матче со счётом 0:3. Мохамед Салах, пропустивший матч из-за травмы, появился на «Энфилде» в чёрной футболке с мотивирующей надписью «Never give up» («Никогда не сдавайся»).



Букмекерская компания Parimatch решила поощрить самых азартных игроков, поставивших на точный счёт в матче. Букмекер подарит футболки с принтом «never give up» всем клиентам, которые выбрали для ставки победу «Ливерпуля» со счётом 4:0 в основное время. Футболка выполнена в чёрном цвете, слоган в цвете electric yellow покрывает большую частью лицевой стороны. На внутреннюю сторону воротника нанесён точный счёт матча, который навсегда войдёт в историю мирового футбола.



«Футбол так устроен, что всё может измениться в любой момент. Мы увидели, что, несмотря на, казалось бы, непоправимый для «Ливерпуля» исход по итогам первого матча, у нас появились игроки, которые сделали ставки на точный счёт. Они не сдавались до последнего и пошли ва-банк, выбрав невероятный и минимально необходимый для успеха команды исход. Поздравляем и желаем удачи в дальнейшей игре!» — сообщили в компании.



Большая часть клиентов букмекера действительно поверила в «Ливерпуль», который являлся фаворитом на победу в основное время перед началом матча. Более 60% всех игроков, сделавших ставки на этот матч, выбрали для ставки победу хозяев в основное время. Ставка на точный счёт 4:0 была оценена аналитиками компании по коэффициенту 55.0.