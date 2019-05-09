«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Бышовца на ответный матч Лиги Европы

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Валенсия» — «Арсенал». Начало встречи 9 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: победа «Валенсии» и обе забьют за 2.85.



«Ох, что-то «Валенсия» слабо выглядит без Дениса Черышева! Но тут дело в том, что тут все наши «сборники» – кто сломался, кто поплыл: Черышев, Кузяев, Ерохин. Один Дзюба вроде бы ожил. Смешные какие-то вещи. Будем надеяться, что хоть Черышева будут травмы обходить.



В этом же матче всё преимущество на стороне «Арсенала». Не думаю, что он выиграет в Испании, но в финал, конечно, выйдет. Даже думаю, что выиграет в ответном матче «Валенсия». Но лондонцы забьют какой-то ответный голец и выйдут», — сказал Бышовец.

«Валенсия» — «Арсенал». Прогноз: испанцы вынудят Чеха вспомнить молодость «Валенсия» не проигрывает дома в Лиге Европы уже 11 матчей подряд.