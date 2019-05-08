«Валенсия» — «Арсенал». Прогноз: испанцы вынудят Чеха вспомнить молодость

9 мая в ответном матче полуфинала Лиги Европы «Валенсия» на стадионе «Месталья» сыграет с «Арсеналом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу испанского клуба предлагаются с коэффициентом 1.91.

«Валенсия» — «Арсенал» (09.05.2019)

В первом матче «Валенсия» выглядела блекло. Никак не могла преодолеть середину поля без потери мяча, стабильно проигрывала подборы и двигалась явно хуже привычного уровня. Не считая пары коротких всплесков, лондонцы были гораздо лучше и полностью заслужили победу.

При этом «летучие мыши» едва-едва не сохранили счёт 1:2. Тогда они, пожалуй, считались бы фаворитом перед ответной встречей. Хотя и так результат рабочий. «Арсенал» вполне мог забить 3-4 мяча, а гол на выезде делает задачу испанцев непростой, но всё же реальной: выиграть на своём поле 2:0 у жутко нестабильного соперника.

Подопечные Унаи Эмери по-прежнему не могут провести кряду хотя бы два крепких матча за пределами «Эмирейтс». Для поздних стадий еврокубков это слишком серьёзная проблема. Если «Арсенал» выдаст свою типичную гостевую игру образца АПЛ 2019 года, «Валенсия» забьёт два-три мяча без особых усилий.

Любопытно, что статистика в целом говорит в пользу испанцев. Из 18 домашних матчей с английскими клубами «Валенсия» выиграла половину при пяти ничьих. Она не проигрывает дома в Лиге Европы 11 встреч подряд. В восьми последних и вовсе победила, забив в сумме 22 мяча и пропустив три. С ума сойти.

«Валенсия» начинала двухматчевые еврокубковые противостояния с гостевых поражений 19 раз и в 10 случаях пробилась дальше (хотя при поражениях со счетом 1:3 все три раза вылетела). А вот «Арсенал» в 15 матчах в Испании отпраздновал всего две победы, в последний раз обыграв «Реал» 1:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов-2005/06.

В последнее время визиты в Испанию неизменно завершались для «канониров» поражениями — до 0:1 от «Атлетико» в прошлогоднем полуфинале лондонцы трижды уступили «Барселоне» (1:3, 1:3, 1:4). «Канониры» проиграли клубам из Примеры четыре последних двухматчевых поединка, так что списывать подопечных Марселино Гарсии Тораля явно не стоит.

Единственный негативный фактор заключается в том, что последнее поражение на «Месталье» в Лиге Европы «летучие мыши» потерпели как раз от команды из АПЛ (0:3 от «Суонси» в первом туре сезона-2013/14). В остальном статистика столь упрямо указывает на «Валенсию», что подумать о её проходе за 3.66 явно не будет лишним.

У хозяев нет необходимости идти ва-банк с первых минут и раньше времени оголять тылы, ведь счёт 2:0 в их пользу. Им достаточно просто забить первыми, чтобы поставить гостей на край пропасти. В этом сезоне лондонцы частенько теряются под давлением, а уж 55 тыс. зрителей на «Месталье» его непременно обеспечат.

Поскольку «Арсенал» крайне хорошо атакует с ходу, «Валенсия» наверняка проведёт дебют не слишком агрессивно: лучше планомерное давление и несколько «стандартов», чем повышенный риск результативной контратаки, после которой придётся забыть обо всём и напролом нестись вперёд. «Гол в первые 23 минуты — нет» за 1.98 и ТБ 4,5 угловых в первом тайме за 1.80 смотрятся нормально.

Есть всего два варианта, при которых одной из команд в концовке не потребуется срочно забивать любой ценой. Первый — гости проводят сильный матч, ведут в счёте и превращают заключительные 15-20 минут в формальность. Второй — 3:1 в пользу хозяев и аккуратный футбол в ожидании дополнительного времени.

Вероятность каждого из них невелика, поэтому концовка рискует получиться мощной: навал на чужие ворота при возможных контратаках оппонента, затяжки времени со стороны выигрывающей команды. Вариантов много: гол после 75-й минуты за 1.99, ЖК после 85-й минуты за 1.87, ТБ 1,5 мяча во втором тайме за 1.82 или даже обе забьют во втором тайме за 2.79.

Ставить на результат опасно из-за нестабильности «канониров» и особых отношений Унаи Эмери с Лигой Европы. Пожалуй, стоит подумать о ИТБ 2 гола «Валенсии» за 2.40. «Летучие мыши» отгрузили шесть штук «Уэске» в минувшем туре Примеры, подняли уверенность в своих силах и поберегли нескольких ключевых футболистов.

А вот «Арсенал» провёл тяжелейшую встречу с «Брайтоном» (1:1) в близком к оптимальному составе и теперь не имеет права на ошибку — иначе в следующем сезоне придётся вновь бороздить просторы Лиги Европы. Вариант на любителя, но при заряженной «Валенсии» и хилой обороне лондонцев скучать Чеху не придётся.

Ставки на матч «Валенсия» — «Арсенал»

У хозяев нет необходимости идти ва-банк с первых минут и раньше времени оголять тылы, ведь счёт 2:0 будет в их пользу. Им достаточно просто забить первыми, чтобы поставить гостей на край пропасти. Поскольку «Арсенал» крайне хорошо атакует с ходу, «Валенсия» наверняка проведёт дебют не слишком агрессивно. «Гол в первые 23 минуты — нет» за 1.98 смотрится нормально.

Ставить на результат опасно из-за нестабильности «канониров» и особых отношений Унаи Эмери с Лигой Европы. Пожалуй, стоит подумать о ИТБ 2 гола «Валенсии» за 2.40. При заряженных испанцах, бушующей «Месталье» и и хилой обороне лондонцев скучать Чеху не придётся.

Ставка №1: гол в первые 23 минуты — нет за 1.98.

Ставка №2: гол после 75-й минуты за 1.99.

Ставка №3: ТБ 1,5 мяча во втором тайме за 1.82.

Ставка №4: ИТБ 2 гола «Валенсии» за 2.40.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.