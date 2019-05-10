Россия — Норвегия: прогноз Владимира Вуйтека на матч чемпионата мира по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2019 между сборными России и Норвегии. Игра состоится сегодня, 10 мая, в Братиславе на арене «Ондрея Непелы».



Ставка: меньше 7 шайб в матче за 1.85.



«Матч против Норвегии будет стартовым на турнире, в этой игре Россия не должна получить никаких проблем, и я жду уверенной победы россиян. Возможно, Россия ограничится 3-4 шайбами в ворота Норвегии, чтобы не потерять много сил перед другими матчами, так как в дальнейшем предстоят еще игры с главными соперниками по группе – Швецией и Чехией. Предполагаемый счет матча – 4:1, 5:1 в пользу команды Ильи Воробьева.



Россия забьет как минимум четыре шайбы. Тяжело сказать, как будет развиваться игра, так как может быть такое, что Россия забьет несколько шайб на старте и во второй половине матча станет экономить силы на следующие игры, так как в стартовом матче нет необходимости добиваться как можно более крупной победы. Игры будут идти очень часто, и нужно грамотно распределять силы. Скорее всего, в предстоящей игре будет 5-6 шайб. По моему мнению, команды в этой встрече на двоих забросят максимум 6 шайб, так что выберу ставку тотал меньше 6,5», — сказал Вуйтек.