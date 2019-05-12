«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: эксперты назвали фаворита матча 38-го тура АПЛ

В матче 38-го тура чемпионата Англии сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Встреча состоится сегодня, 12 мая, начало — в 17:00 мск.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.32. Это соответствует вероятности 72%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 9.30 (10%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 5.30 (18%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.62. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.30. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.92. За 1.78 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа подопечных Юргена Клоппа со счётом 2:0 (коэффициент 7.00).



«Ливерпуль» идёт на 2-м месте в чемпионате, набрав 94 очка. В случае победы и осечки «Манчестер Сити» команда станет чемпионом. «Вулверхэмптон» (57) — на 7-м месте в турнирной таблице.