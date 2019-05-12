Россия – Австрия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2019 Россия – Австрия. Встреча начнётся сегодня, 12 мая, в 13:15 мск.



Ставка: ТБ 6,5 шайбы за 1.70.



«Россия в этом матче сто процентов заберёт три очка, вопрос будет только в том, сколько забьют россияне, потому что Австрия — это аутсайдер чемпионата. Хотя не исключаю, что австрийцы могут задержаться в высшем дивизионе, потому что в группе есть сборная Италии. Да и с теми же Норвегией и Латвией, если повезёт, могут побороться.

Австрийцам в матчах с Россией, Чехией и Швецией ловить нечего. На такие матчи, особенно в начале турнира, выбрать ставку тяжело. Фаворит в матче очевиден, и сенсации здесь ждать точно не приходится. Поэтому поставлю на количество шайб в матче. На мой взгляд, россияне должны забить больше 6 шайб, но и не исключаю, что австрийцы могут забросить 1 или 2 шайбы», — сказал Вуйтек.