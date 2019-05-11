Россия — Австрия. Прогноз: вторая победа на ЧМ-2019 не заставит себя ждать

12 мая в матче группового этапа ЧМ-2019 сборная России на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с командой Австрии. Букмекеры отдают явное преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу россиян в основное время предлагаются с коэффициентом 1.02.

Россия — Австрия (12.05.2019)

Ещё один проходной матч, в котором трудно подобрать достойный вариант из-за ужасных коэффициентов. Сборная Австрии в последние годы исполняла роль лифта, но на ЧМ-2018 пересилила Беларусь и осталась в элите. Разумеется, баланс сил очевиден и шансы на сенсацию минимальны.

Как итог, даже победа сборной России с форой "-4" идёт за смешные 1.44. Пожалуй, самый очевидный вариант в такой ситуации — не трогать эту встречу и подобрать событие поинтереснее. Россияне будут действовать в своё удовольствие, искать и наигрывать сочетания, экспериментировать со звеньями. В общем, готовиться к большим матчам.



Старт турнира получился примерно таким же, каким и ожидался: не ослепляющая, но уверенная победа (5:2). Убойное большинство, огромный потенциал в атаке со смелыми подключениями Дмитрия Орлова, а также внушительное количество брака, несколько простых ошибок в обороне и выпавшее четвёртое звено.



Словом, вполне рабочий старт на долгом турнире, где нет никакого смысла раньше времени выходить на пик. Скорее всего, встреча с Австрией получится похожей на прошлую игру. С той лишь разницей, что уровень взаимодействия и чувство льда немного улучшатся.



Сборная Австрии — весьма скромная команда со слабой линией обороны и малоизвестным вратарями, хотя пара достоинств у неё всё же имеется. Прежде всего — опыт. В команде достаточно возрастных игроков, которые много повидали, знают себе цену и стабильно держат свой уровень. Пусть он и не самый высокий.



Второй козырь — Михаэль Раффль из «Филадельфии». Добротный нападающий уровня НХЛ, который в отсутствие Томаса Ванека (уже привычном) будет главной звездой коллектива с внушительным айстаймом. Раффль тоже немолод (30 лет) и тоже стабильно набирает свои 20-30 очков за сезон уже шесть лет подряд.



Сборная России стартовала на ЧМ-2019 на сутки раньше, этот фактор тоже может сказаться. Учитывая громадную разницу в исполнительском мастерстве, ждём победу хозяев в 4-6 шайб. Россиянам на следующий день играть с Чехией, так что они наверняка постараются побыстрее снять все вопросы.



Гол сборной России в первые 10 минут за 1.73, П1 с форой "-1,5" в первом периоде за 2.00 — вполне достойные варианты. Кроме того, любопытно выглядит П2 по броскам в створ с форой "+23,5" за 2.04. Россияне стараются разыгрывать шайбу до верного и не стремятся лупить по воротам из любой позиции.

Ставки на матч Россия — Австрия

Скорее всего, встреча с Австрией получится похожей на прошлую игру. С той лишь разницей, что уровень взаимодействия и чувство льда немного улучшатся. Сборная Австрии — весьма скромная команда со слабой линией обороны и малоизвестным вратарями.



Учитывая громадную разницу в исполнительском мастерстве, ждём победу хозяев в 4-6 шайб. Россиянам на следующий день играть с Чехией, так что они наверняка постараются побыстрее снять все вопросы. Берём гол сборной России в первые 10 минут за 1.73 и П1 с форой "-1,5" в первом периоде за 2.00.



Ставка №1: гол сборной России в первые 10 минут за 1.73.



Ставка №2: победа России с форой "-1,5" в первом периоде за 2.00.



Ставка №3: победа Австрии по броскам в створ с форой "+23,5" за 2.04.

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