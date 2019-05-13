Словакия – Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМХ-2019

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Словакии и Канады. Игра состоится сегодня, 13 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: 5 или больше шайб в матче за 1.70.



«Словаки в двух матчах с фаворитами группы сыграли хорошо. В матче открытия против американцев взяли три очка, чем меня очень удивили и порадовали. В матче с финнами чуть-чуть не хватило удачи, игра была равная, а в концовке пропустили в пустые ворота, пытаясь отыграться. У словаков первые три игры тяжёлые, они играют с фаворитами. Третий матч с Канадой. Сборная Канады проиграла матч финнам и должна выигрывать. Канадцы должны набирать очки и выходить из группы с первого или второго места. Не думаю, что день отдыха будет для словаков преимуществом, игра канадцев с британцами – это как тренировка. Они, наоборот, должны раскатиться и после поражения от финнов показать хорошую игру. Мастерство канадцев выше, все игроки из НХЛ, поэтому они выиграют в этом матче.



У словаков хорошая защита, катаются неплохо, дерутся за каждую шайбу. Но в прошлом матче серьёзную травму получил защитник Дялога. Он хороший, опытный игрок, но, возможно, не сыграет, и его, конечно, команде будет не хватать. Канадцы выиграют эту встречу, но не думаю, что разгромно, где-то в две шайбы. Но может так случиться, что в конце матча словаки снимут вратаря и проиграют три шайбы. Вероятнее, стоит больше ожидать в этом матче счёта 5:3, чем, например, 3:1, поэтому сделаю ставку на количество шайб в матче», — сказал Вуйтек.