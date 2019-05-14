Баутиста-Агут — Хачанов: эксперты назвали фаворита матча турнира в Риме

14 мая россиянин Карен Хачанов сыграет во 2-м круге «Мастерса» в Риме против испанца Роберто Баутисты-Агута.



По оценке букмекеров, больше шансов победить у испанского теннисиста. Поставить на успех Баутисты-Агута можно с коэффициентом 1.70 (54%). Сделать ставку на то, что выиграет Хачанов, можно с коэффициентом 2.02 (46%).



Поставить на то, что матч продлится 23 гейма или больше, можно за 1.87. Сделать ставку на то, что игрокам для выяснения сильнейшего понадобится меньшее количество геймов, можно за 1.83.



Согласно оценке аналитиков, наиболее вероятный исход матча, — победа испанца в двух сетах (коэффициент 2.50).



В 1-м круге Хачанов в 3 сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего, а Баутиста-Агут также в 3 партиях победил итальянца Андреаса Сеппи. Ранее теннисисты 4 раза встречались между собой: трижды побеждал испанский игрок, одна победа на счету россиянина.



Победитель матча в 3-м круге сыграет с австрийцем Домиником Тимом или испанцем Фернандо Вердаско.