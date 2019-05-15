«Ростов» — «Локомотив»: котировки на матч 1/2 финала Кубка России

Сегодня, 15 мая, в ответном матче 1/2 финала Кубка России сыграют «Ростов» и «Локомотив». Встреча начнётся в 19:30 мск.



Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.40. Это соответствует вероятности 41%. Шансы хозяев поля выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.15 (30%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.23 (29%).



Сделать ставку на то, что в финал выйдут ростовчане, можно за 1.64. За 2.25 можно поставить на выход в финал команды Юрия Сёмина.



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.40. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.57. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.00. За 1.72 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.50).



Первый матч в Москве завершился вничью — 2:2.