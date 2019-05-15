«Арсенал» — «Урал»: прогноз Алексея Андронова на полуфинал Кубка России

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Арсенал» — «Урал» в полуфинале Кубка России сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле.



Ставка: победа «Арсенала» за 1.85.



«Мне кажется, что даже если на турнирную таблицу Премьер-Лиги посмотреть, то станет понятно, что «Арсенал» здесь фаворит. Действительно, команда Игоря Черевченко демонстрирует качественный, интересный футбол в последнее время. Достаточно вспомнить матч со «Спартаком». Близость титула скажется на настрое команды, тем более Черевченко знает, как этот титул выигрывать. Он уже побеждал с московским «Локомотивом» в Кубке России.



По-моему, у «Арсенала» всё есть для того, чтобы победить в этом матче.



Со стороны «Урала» вижу достаточно закрытую игру на контратаках. Но, думаю, сейчас тульская команда в таком состоянии, что она может рассчитывать сыграть с позиции силы, с позиции атаки. Только так она может добиться результата.



Может быть, победа Тулы будет минимальной. Но в победе хозяев я не сомневаюсь. 1.85 — достаточно хороший коэффициент», — сказал Андронов.