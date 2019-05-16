Букмекеры оценили вероятность реванша между Хабибом и Конором в 2019 году

Согласно оценке аналитиков, шансы на бой-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором в 2019 году невелики. Поставить на то, что Хабиб и Конор проведут матч-реванш, можно с коэффициентом 4.70 (вероятность 20%). Вероятность обратного исхода эксперты оценили коэффициентом 1.15 (80%).
В октябре 2018 года ирландец сдался после удушающего приёма Нурмагомедова в четвёртом раунде. После боя Хабиб получил дисквалификацию на девять месяцев, а Конор не так давно успел объявить и о завершении карьеры, и о возвращении.
Кроме того букмекеры предлагают дополнительные варианты для ставок на возможные бои с участием Макгрегора и Нурмагомедова. Вероятность поединка между Хабибом и Флойдом Мейвезером или Тони Фергюсоном в 2019 году оценивают коэффициентом 7.77 в обоих случаях (вероятность 11%). Шансы Конора провести официальный бой в 2019 году составляют 50%. Букмекеры предлагают коэффициент 1.85 на оба исхода.
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