ЦСКА — «Ахмат»: котировки на матч 29-го тура РПЛ

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Ахмат». Встреча состоится сегодня, 18 мая, начало — в 16:30 мск.



По оценке экспертов, шансы хозяев выше. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 1.37, что соответствует вероятности 69%. Шансы грозненцев победить аналитики оценили коэффициентом 8.00 (12%). Сделать ставку на ничью можно за 4.95 (19%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.00. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.80. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.30. За 1.55 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа москвичей со счётом 2:0 (коэффициент 6.00).



За два тура до финиша команда Виктора Гончаренко занимает 5-е место, набрав 45 очков. Грозненцы (39) — на 7-м месте.