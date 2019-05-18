«Крылья Советов» — «Спартак»: букмекеры назвали шансы команд в матче РПЛ

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги сыграют «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 18 мая, начало — в 19:00 мск.
По оценке экспертов, шансы хозяев выше. Поставить на «Спартак» можно с коэффициентом 2.30, что соответствует вероятности 41%. Шансы самарцев победить аналитики оценили коэффициентом 3.10 (31%). Сделать ставку на ничью можно за 3.35 (28%).
Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.25. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.65. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.92. За 1.78 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.
По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.50).
За 2 тура до финиша команда Олега Кононова занимает 4-е место, набрав 46 очков. Самарцы (28) — на 13-м месте.
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