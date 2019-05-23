Канада — Швейцария: букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала ЧМ-2019

Сегодня, 23 мая, в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Канады и Швейцарии. Начало встречи — в 17:15 мск.
Поставить на победу канадцев в основное время можно с коэффициентом 1.47. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на сборную Швейцарии можно за 5.60 (17%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.30 (18%).
Вероятность прохода канадцев в полуфинал аналитики оценили коэффициентом 1.25. На европейскую команду можно сделать ставку за 4.00.
Поставить на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 1.95. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.85.
По оценке экспертов, наиболее вероятный счёт встречи — ничья 2:2 (коэффициент 13.00).
Канада заняла 1-е место в группе А, набрав 18 очков. Швейцария финишировала 4-й в группе B, ей удалось набрать 12 очков.
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