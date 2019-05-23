Россия — США: прогноз Виктора Гусева на матч 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Россия — США в рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Встреча начнётся в 17:15 мск 23 мая.



Ставка: победа России и как минимум 5 шайб в матче за 1.92.



«Мы ждали в четвертьфинале другого соперника, Германию. Сборная США на групповом этапе победила в пяти матчах, в том числе у финнов — 3:2. У американцев два поражения — от мотивированных словаков в первом матче турнира и от канадцев. При всех достоинствах сборной США запас прочности у них меньше, чем у нашей команды.



США — одна из самых молодых команд на турнире. Их лидер Патрик Кейн раскачивается от игры к игре и набирает очки. По каким-то позициям этих соперников можно противопоставлять: у обеих команд хорошая атака, но у американцев она менее мощная. Подбор хоккеистов у США солидный, но опять же — у нас лучше. Очень много похожего на Россию, но слегка пожиже. Наш козырь — голкипер Василевский. Капризов наконец-то забросил первую шайбу. Овечкин и Малкин организовали одну из шайб в ворота Швеции. То есть у тренерского штаба есть варианты изменения в пятёрках. Это может ввести соперника в заблуждение.



В четырёх последних играх мы три раза победили американцев, на Олимпиаде выиграли 4:0. Предсказываю победу нашей команды при тотале больше 4,5», — сказал Гусев.