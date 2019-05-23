Чехия – Германия: прогноз Александра Кожевникова на матч 1/4 финала ЧМ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Чехии и Германии. Игра состоится сегодня, 23 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: победа Чехии минимум в 2 шайбы за 1.60.



«Вот знаете, я почему-то уверен, что чехи возьмут этот матч. Немцам не повезло с соперником. У них сплочённая команда, но более перспективно выглядит именно сборная Чехии. Они почувствовали игру, без особых осложнений вышли в раунд плей-офф. Есть у меня уверенность такая, что чехи немцев в две-три шайбы обыграют. Немцы не очень сильно могут тут выступить. Если им ещё и вратарь не поможет, то игры явно не будет. Чехи же своего добиваться умеют, у них неплохой состав. Вот во всех играх, где им тяжело, они давят и выигрывают. Думаю, что так будет и здесь, в этом матче», — сказал Кожевников.