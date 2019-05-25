Россия — Финляндия: прогноз Виктора Гусева на матч 1/2 финала ЧМ-2019 по хоккею

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Россия — Финляндия в рамках 1/2 финала чемпионата мира по хоккею. Встреча начнётся сегодня, 25 мая, в 16:15 мск.



Ставка: победа России 3:1 за 15.00.



«О силе сборной России на текущем чемпионате мира в Словакии даже не нужно говорить. Это всем ясно и понятно. Думаю, ни у одной другой команды в мире сейчас нет столь сильной связки нападающих, как Никита Гусев и Никита Кучеров. К тому же российская команда выиграла все восемь матчей на турнире, даже ни разу не залетев в овертайм.



В полуфинальном матче нам достались крепкие финны. Многие рады такому жребию, однако это точно не повод для недооценки соперника. Конечно, в составе Финляндии практически нет игроков из НХЛ. Они делают ставку на хоккеистов из своего чемпионата и других европейских лиг. К тому же молодая звезда Каапо Какко готов сказать своё слово.



Напомню, что в Словакии финны уже выигрывали чемпионат мира в 2011 году. Плюс ко всему финны всегда действуют вязко и предпочитают силовую борьбу. Поэтому нашей команде будет сложно. Однако рискну поставить на точный счёт — 3:1 в пользу сборной России», — сказал Гусев.

Россия — Финляндия. Прогноз: Овечкин расчехлит Царь-пушку Финал с Канадой всё ближе, но финны очень хорошо играют против топ-сборных.