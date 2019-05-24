Россия — Финляндия. Прогноз: Овечкин расчехлит Царь-пушку

25 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы состоится полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии. Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «Красной машины» в основное время принимаются с коэффициентом 1.47.

Анализ матча Россия — Финляндия

Сборная России по итогам четвертьфинала оставила неоднозначное впечатление. Матч получился очень ярким, но слишком уж неровным. Имея столь гигантское преимущество по качеству хоккея и опасным моментам, довести дело до нервной концовки, сделать героем Василевского и чуть не уйти в овертайм — это, конечно, плохой признак.



И всё же хорошая игра перевешивает слабую реализацию, ведь на дистанции она важнее. Атака и впрямь смотрелась замечательно: среднюю зону проходили быстро и без помех, оборону сборной США растаскивали классно, броски из убойных позиций создавали раз за разом.



Кроме того, понравилось отсутствие глупых удалений — у американцев было всего одно большинство, которое получилось вялым. По-хорошему, пожалуй, дело должно было закончиться не валидолом, а разгромной победой подопечных Ильи Воробьёва.



А вот вопросов к обороне заметно больше. Выходов «2-в-1» и «3-в-2» у «звёздно-полосатых» было достаточно. Где-то спас Гавриков, где-то подтащил Василевский, а пару раз соперник явно ошибся с решением. Но в матче с финнами переход из атаки в оборону станет ключевым фактором, так что тут надо прибавлять.



«Суоми» очень здорово атакуют с ходу, у них много молодых и юрких хоккеистов. Потому нашим нападающим нужно будет как можно быстрее возвращаться назад. Сборная США несколько раз простила, но рассчитывать на слабое завершение подобных эпизодов из матча в матч наивно и крайне опасно.



В четвертьфинале сборная Швеции в начале второго периода сделала счёт 3:1, после чего встала и прекратила играть. В оставшиеся 40 минут Финляндия действовала первым номером и доминировала. Легко заходила в чужую зону, бомбардировала Лундквиста от синей линии, лезла на пятак.



Шведы так старательно экономили силы, что в итоге не смогли включиться на полную катушку во второй раз и отправились домой. Несколько раз подопечным Юкки Ялонена откровенно повезло, но своё место в полуфинале они заслужили. Прежде всего тем, что бились до конца. В отличие от соперника.



Сборная России заметно сильнее оппонента по составу, вопросов нет. Финны не склонны к атакующим кружевам и передачам от борта к борту, их состав переполнен дебютантами ЧМ. Зато наказывать за недоработки в защите, недооценку и отсутствие должного желания они готовы всегда. Так было во встрече с Канадой, так произошло и накануне.



Если наши хоккеисты сыграют внимательно и обойдутся без подарков, то наверняка выиграют с разницей в 2-3 шайбы. Но при слабом переходе из атаки в оборону и преждевременных мыслях о финале с Канадой проблемы непременно возникнут. Поскольку по общему качеству игры вопросов к россиянам по-прежнему нет, мы склоняемся к первому варианту. И берём П1 с форой "-1,5" за 1.82.

Валуем выглядит ТБ 2,5 броска Овечкина за 1.85. Александр Великий старается играть на партнёров, но в матчах с сильными соперниками действует агрессивно. Четыре броска по воротам Чехии, пять досталось вратарю Швейцарии, шесть — Швеции и четыре — США. Гол Ови за 2.30 — по вкусу, а вот верх по броскам надо брать.



Заключительный вариант — наш любимый низ на двухминутные удаления, который стабильно доезжает в важных матчах. Судьи на ЧМ-2019 стараются не мешать играть топовым сборным и чаще всего остаются в тени. ТМ 8,5 малого штрафа за 1.70 — хорошо, можно даже взять ТМ 7,5 малого штрафа за 2.20.

Ставки на матч Россия — Финляндия

Если наши хоккеисты сыграют внимательно и обойдутся без подарков, то наверняка выиграют с разницей в 2-3 шайбы. Но при слабом переходе из атаки в оборону и преждевременных мыслях о финале с Канадой проблемы непременно возникнут. Раз уж по общему качеству игры вопросов к россиянам по-прежнему нет, мы склоняемся к первому варианту.



Ставка №1: победа России с форой "-1,5" за 1.82.



Ставка №2: ТБ 2,5 броска Овечкина за 1.85.



Ставка №3: ТМ 7,5 малого штрафа за 2.20.

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