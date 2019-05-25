«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Михаила Поленова на финал Кубка Испании

Известный телекомментатор Михаил Поленов дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» — «Валенсия».



Ставка: тотал первого тайма меньше второго за 1.95.



«Обе команды нуждаются в трофее, “Валенсия” отметила столетие, и ей кубок нужен, чтобы что-то выиграть в год юбилея. Но для “Барселоны” после такого вылета из Лиги чемпионов ни чемпионство, ни кубок уже ничего не исправят.



“Валенсия” в этом сезоне ни разу не проиграла “Барселоне”. Они знают, как играть с каталонцами. Они умеют играть на сдерживание плюс есть хорошие варианты для контратакующей игры.



Финалы не выигрываются за счет сумасшедшей беготни с первых минут. Тем более что обеим командам это не свойственно. Поэтому предлагаю задуматься над ставкой “тотал второго тайма больше первого” с коэффициентом. В первом тайме команды упрутся друг в друга, а во втором будут все решать. И атака “Барсы” без Суареса и Коутиньо остается на одном Месси. Думаю, с задачей сдерживания Лео в первом тайме футболисты “Валенсии” справятся. Может также сказаться усталость, у тех и у других за плечами тяжелый сезон. Моя ставка: первый тайм меньше второго».