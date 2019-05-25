«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на финал Кубка Германии

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Германии сезона-2018/19 «РБ Лейпциг» — «Бавария».



Ставка: ТМ 3 мяча за 1.81.



«В этом матче расклад ясен. Конечно же, “Бавария” хочет сделать дубль, конечно же Нико Ковач хочет сделать дубль, чтобы остаться на посту главного тренера “Баварии”. Да и футболисты мотивированы очень серьёзно, ведь в “Баварии” играют максималисты. Возможно, это будет замечательный шанс для Роббена и Рибери красиво попрощаться с “Баварией”, заработав ещё один трофей.



Но совсем недавно эти команды играли в чемпионате. Я тогда говорил, что “Лейпциг” вполне может не проиграть. Так и вышло. Да, “Бавария” создавала более острые моменты, но “Лейпциг” огрызался и неплохо действовал в обороне. В последнем туре чемпионата “Лейпциг” каким-то смешанным составом сыграл. Особенного значения этот матч уже не имел, и тем не менее встреча закончилась 0:0.



У “Лейпцига” отдохнули лидеры. В Берлине он, конечно, будет играть сильнейшим составом. Особенно важен матч для Тимо Вернера, ведь уже летом он может перейти в “Баварию”. А гораздо приятнее приходить в команду, у которой ты отобрал титул. Дополнительная мотивация “Лейпцигу” не нужна — клуб может выиграть свой первый в истории трофей.



Я думаю, “Баварии” будет тяжело. Кроме того, “Бавария” неровно играла и в конце сезона. В общем, не кажется, что “Бавария” является очевидным фаворитом.



Учитывая, что “Лейпциг” стал командой рациональной и, в хорошем смысле, ушлой, думаю, что игра будет построена очень осторожно. С расчётом на то, что “Бавария” не выдержит и начнёт раскрываться и можно будет ловить её на контратаках. Но в целом кажется, что финал не будет ярким, но довольно напряжённым и сложным для обеих команд. Честно говоря, не думаю, что будет забито много голов в основное время. Я бы поставил на то, что общий тотал матча будет меньше трёх».