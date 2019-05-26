«Зенит» — «Енисей»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 30-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз и сделал ставку на матч 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Енисей».
Ставка: победа «Зенита» с форой «–1,5» за 1.94
«Казалось бы, всё ясно, никакой турнирной интриги нет. “Зенит” оформил чемпионство и будет прощаться с сезоном в игре против уже вылетевшего в ФНЛ “Енисея”. Красноярская команда покидает элитный дивизион вполне заслуженно.
Сложно прогнозировать матч, когда обеим командам ничего не нужно. А с другой стороны, Сергей Семак после поражения от “Ростова” был довольно расстроен, ему неприятно проигрывать в любом матче, да и футболисты были раздосадованы.
Возможно, состав “Зенита” в матче с “Енисеем” будет более боевым в сравнении с предыдущим туром. Родные трибуны, родной стадион — питерцы будут сильнее мотивированы, чем в игре с “Ростовом”. Ну а “Енисей” находится в плохом психологическом состоянии, у многих футболистов впереди неизвестность, да и вообще неясность во всём. При таком раскладе даже не очень мотивированный “Зенит” на своем поле должен спокойно побеждать “Енисей”. Красноярцам тоже нечего терять, это тоже может быть на руку сине-бело-голубым, которые будут играть в своё удовольствие. Разница в классе, разница в мастерстве, разница в организации игры — всё говорит об уверенной победе “Зенита”. Мой прогноз — победа команды Сергея Семака с форой «–1,5».
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