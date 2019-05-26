Канада – Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на финал ЧМ-2019

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на финал чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Канады и Финляндии. Игра состоится сегодня, 26 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.
Ставка: победа Канады в основное время за 1.85.
«Канада выиграет. Они, как наши, не будут развозить. Канадцы тут сыграют так же, как с чехами, как с американцами. Они будут лезть и долбить. Закрывать все и получать удовольствие. Команда у них не такая звездная, но играть-то они умеют. Настраиваться на игру они тоже умеют. Эти хоккеисты уже успели на турнире сыграться. Особых проблем не испытывают.
Считаю, Канада в две-три шайбы победит. Они будут давить и гасить, не будут играть по углам. Удержания шайбы, как у нас, не будет. А мы в этом компоненте — чемпионы мира по удержанию шайбы», — сказал Кожевников.
- 26 мая 2019
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