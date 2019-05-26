«Рома» — «Парма»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч Серии А

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 38-го тура Серии А сезона-2018/19 «Рома» — «Парма».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«В этом матче не так просто предсказать исход и взять правильную ставку. По той причине, что из разных полушарий эти команды. Совсем недавно «Парма» не выигрывала девять матчей подряд и только в последней встрече сумела победить, обыграв «Фиорентину» (1:0).
«Рома» вверху турнирной таблицы, проходит в Лигу Европы. «Рома» чередует победы с ничейными результатами. Движется по чуть-чуть, но вперед.
«Рома», конечно же, фаворит, но брать ставку победа «Ромы» неинтересно. Брать тотал больше 2,5 тоже по коэффициенту неинтересно. Попробую предположить, анализируя игру «Пармы», которая забивает почти в каждом матче, что обе команды забьют. Иногда «Парма» играла 0:0, но уже давно такого не было, поэтому обе забьют. Верю, что «Парма» забьет гол «Роме».
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