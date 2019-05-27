Павлюченкова — Минелла: котировки букмекеров на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

27 мая на «Ролан Гаррос» — 2019 в матче 1-го круга сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и Мэнди Минелла из Люксембурга. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.



Поставить на победу Павлюченковой в матче можно с коэффициентом 1.55. Это соответствует вероятности 59%. Сделать ставку на Минеллу можно за 2.30 (41%).



Вероятность того, что в матче будет как минимум 21 гейм, аналитики оценили коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 21 гейма.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход матча, — победа российской теннисистки в двух сетах. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.20.



Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшей в противостоянии 12-й сеяной Анастасии Севастовой из Латвии и представительницы Таиланда Луксики Кхумкхум.